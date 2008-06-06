Эксперт называет угрожающей майскую инфляцию на уровне 1%

В Украине сохраняются риски второго витка инфляции, сообщил в комментарии УНИАН профессор Института стратегических оценок Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ

Он отметил, что майская инфляция на уровне более 1% считается угрожающей. На протяжении 2001-2007 гг. соответствующий показатель не превышал 0,7%, а в 2002 г. индекс потребительских цен снизился на 0,3%. «В этом смысле инфляция мая, которая, по предварительным данным, оценивается на уровне 1,0-1,5%, не дает повода для оптимизма, - сказал А.ГАЛЬЧИНСКИЙ. - За пять месяцев потребительские цены выросли почти на 15%, и их последующий рост удерживает в себе реальные угрозы входа украинской экономики в новый виток инфляционной спирали с ее переходом в гиперинфляционный процесс».

В тоже время ГАЛЬЧИНСКИЙ подчеркнул, что было бы некорректным обвинять правительство и НБУ в полной бездеятельности в части борьбы с инфляционными процессами.

Так А.ГАЛЬЧИНСКИЙ отметил, что в мае НБУ продолжал проводить сдержанную денежно-кредитную политику, провел укрепление курса гривни к доллару. Следствием этого стало ощутимое замедление роста предложения денег. В мае 2008 г. монетарная база увеличилась на 0,6%, а с начала года - всего на 2,8% (в январе-мае в 2007 г. - на 10,4%). «Речь идет о темпах роста денежной массы, значительно меньших, чем динамика ВВП, что отражает немонетарное определение инфляционного процесса в украинской экономике. Как позитивный антиинфляционный фактор мы рассматриваем и политику правительства относительно осуществления на протяжении пяти месяцев только профицитного финансирования бюджетных назначений», - сообщил А.ГАЛЬЧИНСКИЙ.

В тоже время он считает, что антиинфляционная политика правительства в своих базовых принципах остается непоследовательной и противоречивой.

«Одним из самых убедительных доказательств этого являются заявления руководства Кабинета министров об увеличении на основе последних законодательных решений ВР бюджетных расходов на социальные цели на 20 млрд. грн. Показательной является и реакция Банковой (Секретариата Президента - УНИАН), в частности ее требования относительно увеличения соответствующих расходов до 30-40 млрд. грн. Собственно, лишь в этом факте, как в капле воды, отражается вся суть проблемы: в условиях доминанты политических преференций о любой эффективности антиинфляционной политики не может быть и речи», - подчеркнул А.ГАЛЬЧИНСКИЙ.

Справка УНИАН. В Украине в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года инфляция составили 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%)

В начале апреля 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз показателя инфляции в Украине на 2008 год с 13,8% (октябрьский прогноз) до 17,2%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.