Шуфрич назвал условие создания коалиции с Нашей Украиной

16:11, 06 июня 2008
Политика
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И не то, чтобы слишком оригинальное...

Нардеп-регионал Нестор Шуфрич «очень сомневается» в возможности создания в Верховной Раде коалиции Партии регионов и Нашей Украины – Народной Самообороны и Блока Литвина. Об этом депутат заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Я – не участник переговоров и консультаций по созданию новой  конфигурации коалиции.  Что касается блока Литвина, то мы уже были с ними в одной коалиции в парламенте IV созыва, - сказал Шуфрич. - Что касается высказывания Ю.Мирошниченко об  идеологической близости ПР и НУ, то в моем понимании это означает, что «Наша Украина» отказалась от идеи вступления Украины в НАТО, поддержала мнение о необходимости предоставления русскому  языку статуса второго государственного,   отказалась от идеи  вселенского признания голодомора в Украине,  я уже не говорю про Шухевича и УПА».   

«Я мог бы назвать еще  целый ряд принципиальных  вопросов,  где у нас  не совпадали идеологические взгляды с «Нашей Украиной», но если хотя бы то, что я сказал  НУ признает, то  тогда можно будет о чем-то говорить...» - заявил депутат от ПР. Вместе с тем Шуфрич подчеркнул, что «еще одним непременным условием создания любых  новых коалиций, должно быть - кандидатура Премьер-министра  от  партии Регионов - В.Ф.Януковича, потому что ничто иное обьяснить (избирателям – ред.) будет невозможно».

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