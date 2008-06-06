Шуфрич назвал условие создания коалиции с Нашей Украиной

Нардеп-регионал Нестор Шуфрич «очень сомневается» в возможности создания в Верховной Раде коалиции Партии регионов и Нашей Украины – Народной Самообороны и Блока Литвина. Об этом депутат заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Я – не участник переговоров и консультаций по созданию новой конфигурации коалиции. Что касается блока Литвина, то мы уже были с ними в одной коалиции в парламенте IV созыва, - сказал Шуфрич. - Что касается высказывания Ю.Мирошниченко об идеологической близости ПР и НУ, то в моем понимании это означает, что «Наша Украина» отказалась от идеи вступления Украины в НАТО, поддержала мнение о необходимости предоставления русскому языку статуса второго государственного, отказалась от идеи вселенского признания голодомора в Украине, я уже не говорю про Шухевича и УПА».

«Я мог бы назвать еще целый ряд принципиальных вопросов, где у нас не совпадали идеологические взгляды с «Нашей Украиной», но если хотя бы то, что я сказал НУ признает, то тогда можно будет о чем-то говорить...» - заявил депутат от ПР. Вместе с тем Шуфрич подчеркнул, что «еще одним непременным условием создания любых новых коалиций, должно быть - кандидатура Премьер-министра от партии Регионов - В.Ф.Януковича, потому что ничто иное обьяснить (избирателям – ред.) будет невозможно».