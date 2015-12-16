Янукович и люди из его окружения могут возглавить "ДНР" и "ЛНР" – СМИ

Об этом рассказали осведомленные источники, пишет Новая газета.

«Плотницкий (главарь «ЛНР» - УНИАН), и его визави из «ДНР» Захарченко, как только завершат зачистку, сами под нее попадут. А на смену им придут выехавшие в Россию политики и бизнесмены из близкого окружения Януковича. Неспроста же «живой и легитимный президент» на днях публично заявил о намерении вернуться в политику», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что «такой сценарий кажется фантастическим, но происходящее в «отдельных районах» Донбасса давно не укладывается в рамки нормальной логики, а Янукович и его присные, в отличие от Плотницкого и Захарченко, по крайней мере, не участвовали в военных действиях против украинской армии».

Напомним, ранее Янукович дал интервью, в котором заявил, что хочет вернуться в политику.