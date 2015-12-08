Янукович: Я хочу вернуться в политику (видео)

Об этом заявил в интервью РИА Новости.

"Хочу вернуться в политику. Я сегодня… То, что в моих силах, я делаю всё. Во-первых, много помогаю людям, которых преследуют в Украине, которые уже выехали, допустим, за пределы Украины. И не только в Россию. В России само собой поддерживаю с ними связь. Чем могу, тем и помогаю", — говорит Янукович.

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Он рассказал, что поддерживает связи с действующими украинскими политиками.

"Многие из них сегодня уже не так стесняются и не так боятся, как это было, условно говоря, год назад. Они уже комфортно себя чувствуют, когда мы встречаемся и обсуждаем вопросы", — сказал Янукович.

Напомним, экс-президент Виктор Янукович в настоящее время подозревается в организации большинства случаев насильственных действий против участников Майдана.

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко ранее заявлял, что приказ о применении оружия против активистов Евромайдана отдавал лично бывший Президент Украины Виктор Янукович.