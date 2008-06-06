Генпрокуратура поделилась планами относительно допроса Жвании

Генеральная прокуратура Украины допросит народного депутата Украины Давида ЖВАНИЮ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) по поводу его заявлений о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не был отравлен в 2004 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель генерального прокурора Украины Сергей ВИНОКУРОВ.

«Обязательно спросим. Это будет в плане допроса. Я не вижу в этом никаких сложностей», - сказал С.ВИНОКУРОВ.

При этом он напомнил, что в рамках расследования уголовного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО были допрошены «премьеры, президенты, прокуроры». «Почему нельзя допрашивать ЖВАНИЮ? Когда есть уголовное дело, и человек что-то говорит по этому уголовному делу – я не говорю, достоверно это или нет… То, что его будут допрашивать – это однозначно, и у меня нет никаких сомнений, что он даст показания», - отметил С.ВИНОКУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Генеральный Прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что в Генеральной прокуратуре не исключают возможности применить к Д.ЖВАНИИ “принудительное приведение” на допрос в деле об отравлении В.ЮЩЕНКО.

Во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен. Было установлено, что токсичное вещество, попавшее в организм тогдашнего кандидата в Президенты, – диоксин.

Расследование уголовного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО до сих пор не завершено.

30 мая Д.ЖВАНИЯ заявил, что В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен.

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и Генеральный Прокурор Украины А.МЕДВЕДЬКО опровергли это заявление Д.ЖВАНИИ.

«Заявления о том, что не было отравления, просто бессмысленные. Они опровергнуты органами следствия. В ходе следствия доказано, что имел место факт отравления. Об этом у нас есть все выводы и экспертизы», - заявил Генпрокурор.

4 июня Д.ЖВАНИЯ, являющийся свидетелем в уголовном деле по факту отравления В.ЮЩЕНКО, в интервью Би-Би-си опять заявил, что в 2004 году кандидат на должность главы государства не был отравлен, а результаты анализов, которые проводились в том деле, были сфальсифицированы.

“Это было обычное пищевое отравление. Диагноз выставили в первый же день, и таких отравлений бывает немало у каждого третьего человека в мире. Это панкреатит. В день, когда он обратился к врачам, все они сделали именно такой вывод. Я там присутствовал. Потом решили, что он должен лететь в Австрию. Я был против как человек, который принимал решение и был одним из самых близких. Потому что предлагаемая клиника ничего к панкреатиту или подобным делам не имеет. То был кардиологический центр...”, - отметил депутат.

Он утверждает, что версию об отравлении В.ЮЩЕНКО придумали в его избирательном штабе.

“Именно версия отравления ЮЩЕНКО возникла не в его голове, а у его штабистов. И они сделали такое заявление. Заявление сделал господин ЗИНЧЕНКО, которого уполномочил штаб. Сначала, что это биологическое оружие, химическое. Не важно – это было эмоциональное действие”, - сказал Д.ЖВАНИЯ.

По словам депутата, он был против таких заявлений.

“Я как один из руководителей штаба был против, потому что говорил, что мы станем заложниками положения, если заявим об отравлении. Я говорил, что это в сущности ударит по нам, потому что мы в первую очередь испугаем население, которое будет неадекватно себя вести. Меня не послушали. Тогда я просил Виктора ЮЩЕНКО, чтобы он не подтверждал к моменту. Потому что тогда об отравлении никто не говорил, но после заявления ЗИНЧЕНКО все бегали и пытались прикрыть зад”, - заметил Д.ЖВАНИЯ.

Отвечая на вопрос об анализах отравления, он сказал, что все анализы – “абсолютная подделка”.

При этом депутат подчеркнул, что заявление об отсутствии факта отравления – это его “четкое убеждение” и “гражданская позиция”. “Потому что это дело - это самый больший страх ЮЩЕНКО. Он этого боится больше всего. Прокуратуры в стране больше нет, в основном там – Партия регионов и представители администрации. Они начали по сути шантажировать Президента. Сейчас он действует так, убивая достижения прошлых лет потому, что он этого боится”, - сказал Д.ЖВАНИЯ.