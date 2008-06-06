Кириленко настаивает, что коалиция жива

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” потребует от Юрия БУТА написать заявление о сложении депутатских полномочий или отозвать свое заявление о выходе из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, сегодняшние заявления о выходе двух народных депутатов из коалиции «являются стартом нехороших процессов».

По мнению В.КИРИЛЕНКО, такая позиция Ю.БУТА и И.РЫБАКОВА является предательством интересов избирателей.

В то же время он считает, что данный поступок не будет иметь никаких правовых последствий. В.КИРИЛЕНКО напомнил, что согласно Конституции и действующему законодательству решения о создании или расформировании коалиции принимают исключительно фракции, и поэтому единоличное решение о выходе из коалиции не повлияет на ее деятельность.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что исходя из такой ситуации, необходимо как можно быстрее рассмотреть законопроект об императивном мандате.

«Чтобы больше ни у кого не возникало желания под какими-либо поводами пересматривать волю избирателей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции. Зачитав эти заявления, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я хочу сказать одно: пусть эти люди опомнятся».