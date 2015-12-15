Могерини: доклад Еврокомиссии по безвизовому режиму будет обнародован в ближайшие дни
Доклад по подготовке безвизового режима Евросоюза с Украиной и Грузией будет опубликован "в ближайшие дни".
REUTERS
Такое пообещала верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает украинская редакцыя "Немецкой волны".
"Работа в Еврокомиссии продолжается и доклад должен быть опубликован в этом месяце в ближайшие дни", - сказала она, добавив, что в Евросоюзе понимают, насколько важен для граждан Украины и Грузии вопрос о безвизовом режиме с ЕС для краткосрочных поездок.
Напомним, доклад Еврокомиссии должен был быть обнародован 15 декабря, однако впоследствии появилась информация о переносе срока публикации доклада.
Федерика Могерини отметила, что на встрече министров иностранных дел 14 декабря обсуждали также вопросы визовой либерализации и дискуссия показала, что есть позитивное развитие, оценка со стороны стран-членов была скорее положительной.
Ранее о вероятной отмене визового режима заявляла финский евродепутат от партии "Зеленых" Хайди Гаутала. По ее словам, Европарламент готов проголосовать за решение о предоставление Евросоюзом безвизового режима Украине.