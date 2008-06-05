Тимошенко выразила соболезнование родным депутата Герасимова

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнование в связи со смертью народного депутата Украины Ивана Герасимова и направила телеграмму семье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, в телеграмме говорится: „Выражаю глубокое соболезнование в связи с тяжелой непоправимой утратой – смертью Героя Украины, выдающегося политического, государственного и общественного деятеля, народного депутата Украины трех созывов Герасимова Ивана Александровича. Светлая память об Иване Александровиче, человеке высокой духовности и чести, настоящем гражданине и лидере навсегда останется в сердцах всех, кто с ним общался, работал и искренне уважал за преданность Украине и ответственность перед народом”.

Как сообщал УНИАН, старейший депутат Верховной Рады Иван Герасимов (биография) умер на 87-м году жизни. Он был избран в ВР по списку Коммунистической партии Украины.