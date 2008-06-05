Умер народный депутат Украины (дополнено)

На 87-м году жизни умер старейший народный депутат Украины, Герой Украины (1999) Иван Герасимов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат Украины Адам МАРТЫНЮК.

Иван Александрович Герасимов родился 8 августа 1921 г. в Башкирии (Россия). В 1938–1940 годах – курсант Ульяновского бронетанкового училища. В 1940–1945 – командир взвода, командир танковой роты, командир танкового батальона, командир танкового полка, начальник штаба танковой бригады. Воевал на Южном, Юго-Западном, Северокавказском, Воронежском, 1-м Украинском, 2-м Дальневосточном фронтах. В 1943 г. – в составе 3-й танковой армии Рыбалко – участник освобождения Киева.

В 1945–1965 гг. – командир полка, начальник штаба танковой дивизии, командир дивизии. В 1966–1975-м – замкомандующего, командующий танковой армии Группы советских войск в Германии, командующий Северной группы войск

В 1975–1985 гг. – командующий войсками Киевского военного округа, главнокомандующий войск Юго-Западного направления

В 1985–1992-м – в аппарате Министерства обороны СССР.

С 1991 г. – председатель совета Организации ветеранов Украины

Член КПСС с 1942 г. 1976–1986 – кандидат, а 1986–1991 – член ЦК КПСС, 1976–1986 – член ЦК КПУ, член Политбюро ЦК КПУ.

В нынешний состав Верховной Рады избран по списку Коммунистической партии Украины (№ 4).