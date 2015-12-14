В ЕК обещают к концу года доложить о выполнении Украиной Плана действий по визовой либерализации

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил спикер Европейской комиссии.

"Планируется, что доклад будет обнародован до конца этого года. В этом вопросе ничего не изменилось. Я не могу назвать дату", - отметил спикер.

На вопрос, почему обнародование доклада отложили, собеседник агентства сказал: "Мы всегда говорили, что это произойдет до конца года, поэтому я бы не говорил, что мы его перенесли - декабрь еще продолжается. И доклад будет обнародован как можно скорее".

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Как сообщал УНИАН, представители украинской власти неоднократно подчеркивали, что Украина выполнила все критерии для введения безвизового режима с Европейским Союзом, и ожидали, что ЕК 15 декабря обнародует окончательный доклад о выполнении Плана действий по визовой либерализации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина после выполнения всех требований может получить безвизовый режим с ЕС летом или осенью 2016 года.