Последние шесть месяцев тема Украины не входит в топ-10 тем международной политики США - эксперт

Об этом сказал директор Центра восточно-европейских перспектив в Вашингтоне Николай Воробьев на брифинге на тему: «Годовые итоги работы “народных” дипломатов за рубежом. Как продвигать интересы Украины в США?».

«В феврале - апреле 2015 года тема Украины входила в топ-4 тем международной политики США. К сожалению, в течение последних полгода темы Украины уже нет даже в топ-10 тем в связи с тем, что происходят события в Сирии, есть другие горячие точки. К сожалению, тема Украины спадает», - сказал Воробьев.

В то же время он отметил, что есть «хорошая новость», которая заключается в том, что, если США вспоминают о России, Украина идет параллельно в теме с российской агрессией и вообще путинским режимом в России. «Этот месседж сейчас необходимо максимально использовать», - считает Воробьев.

Он отметил, что информационного покрытия Украины в США недостаточно. «В проекте Министерства информации было создание иновещания, но из-за недостатка финансирования этого иновещания так и не существует», - сказал он.

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«В целом, по нашим оценкам, Россия расходует на пропаганду только в США от 2 до 3 млрд долл в год. В основном эта работа происходит через российское посольство, через лоббистов, а также так называемых адвокатов», - добавил Воробьев.

Он напомнил, что военная поддержка Украины в соответствии с бюджетом на оборону США в следующем году составляет 300 млн долл. «Лично наша оценка заключается в том, что это незначительное финансирование, и Украина могла бы получить больше поддержки. Фактически, по нашим оценкам, Украина получает 15-20% от того, чтобы мы могли получать», - сказал Воробьев.

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Он также отметил, что предыдущий посол Украины в США Александр Моцик выполнял «номинальные функции».

«Посол Валерий Чалый был назначен только в феврале этого года, до этого посла фактически... то есть он был, но он выполнял такие номинальные функции, потому что во время войны мало быть послом, мало быть дипломатом, нужно быть еще и политиком, необходимо вести более агрессивную дипломатию, чего при прежнем после мы не наблюдали», - добавил Воробьев.

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Он также отметил важность для Украины поддержки со стороны США. «Поддержка США очень важна, ею нельзя пренебрегать, всю погоду даже в политике ЕС относительно минского меморандума, относительно давления на Россию, ключевую роль играют все-таки США. И чем больше давления и внимания в отношении Украины, тем лучше для нас. Я бы советовал нашим политикам и дипломатам акцентировать на этом внимание», - добавил эксперт.