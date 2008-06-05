В Едином Центре думают, что Тимошенко убивает качество хлеба

Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Михаил ПОЛЯНЧИЧ (партия “Единый Центр”) предостерегает правительство от действий, способных привести к обострению ситуации на рынке социальных сортов хлеба.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

«Пытаясь сдержать цену на ключевой в рационе украинцев продукт, правительство ТИМОШЕНКО убивает его качество», – считает депутат.

Он заметил, что из-за постановлений Кабинета министров, которыми ограничивается цена и рецептура хлеба, комбинаты не только несут убытки, реализуя продукцию по невыгодной цене, но и обманывают покупателя, потому что вынуждены «играть» еще и с весом изделия.

М.ПОЛЯНЧИЧ считает, что Кабмин своими постановлениями может поставить под угрозу изготовление массовых сортов хлеба в Украине. «Пекари уже заявили о возможном отказе от его выпекания при существующих ценовых ограничениях», – добавил он. По мнению депутата, контролировать цены на хлеб можно и нужно не административными, а экономическими методами – запустить, наконец, механизм интервенций из Госрезерва и создать эффективную систему целевой адресной государственной помощи.