Луценко извинился от имени БПП за "неэтичные" действия Барны, накинувшегося на Яценюка

Лидер фракции Блока Петра Порошенко Юрий Луценко попросил прощения от имени фракции за инцидент с народным депутатом Олегом Барной (БПП) во время выступления в парламенте премьер-министра Арсения Яценюка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил на заседании парламента.

Он отметил: “От имени фракции БПП я приношу свои извинения за неэтичный и недопустимый поступок депутата Барны, и думаю что выражу позицию всей фракции, что мы осуждаем его действия”. Вместе с тем Луценко попросил Яценюка помнить о том, что “у нас нет правительства Яценюка, а у нас есть правительство Украины. И у нас нет министров БПП, а есть министры Украины”.

Читайте такжеМассовая драка в Верховной Раде во время доклада Яценюка (видео)

В ответ на ранее высказанные Яценюком претензии в частности к министру Владимиру Демчишину, который прошел в правительство от БПП, Луценко напомнил, что всех тех министров Яценюк внес на рассмотрение парламента, который поддержал их кандидатуры.

“Прошу прекратить делить на своих и чужих. Прошу прекратить противопоставлять фракции, а слаженно работать во имя украинского народа”, - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Яценюка депутат Барна из фракции «БПП», который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и положил букет красных роз, перевязанный черной траурной лентой. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и начали его бить. К этой драке присоединились депутаты из БПП.