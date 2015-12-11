Массовая драка в Верховной Раде во время доклада Яценюка (видео)
11:37, 11 декабря 2015Политика
15329 0
Во время доклада премьер-министра Арсения Яценюка в Верховной Раде произошла драка между депутатами "БПП" и "Народного фронта".
Скриншот видео
Напомним, драка началась после того, как депутат Олег Барна из фракции "БПП", который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне, подарил букет красных роз премьер-министру Арсению Яценюку, схватил его и вынес из-за трибуны.
Читайте такжеЛуценко говорит, что Кабмин не отчитывается перед парламентом: это обычный День Правительства
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter