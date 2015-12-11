В Верховной Раде между депутатами от "БПП" и "Народного фронта" произошла драка
11:10, 11 декабря 2015Политика
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В Верховной Раде между народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" произошла драка.
Скриншот видео
Как передает корреспондент УНИАН, драка началась после того, как депутат Олег Барна из фракции "БПП", который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне, подарил букет красных роз премьер-министру Арсению Яценюку, схватил его и вынес из-за трибуны.
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В это время к Барне подбежали депутаты из фракции "Народный фронт" и стали его бить. К этой драке присоединились также депутаты от "БПП".
В настоящее время заседание ВР приостановлено, депутаты возвращаются на рабочие места.
Напомним, в Раде состоялось выступление Яценюка.
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