В Верховной Раде между депутатами от "БПП" и "Народного фронта" произошла драка

Как передает корреспондент УНИАН, драка началась после того, как депутат Олег Барна из фракции "БПП", который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне, подарил букет красных роз премьер-министру Арсению Яценюку, схватил его и вынес из-за трибуны.

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В это время к Барне подбежали депутаты из фракции "Народный фронт" и стали его бить. К этой драке присоединились также депутаты от "БПП".

В настоящее время заседание ВР приостановлено, депутаты возвращаются на рабочие места.

Напомним, в Раде состоялось выступление Яценюка.