Огрызко обязан советоваться с Ющенко прежде чем с Тимошенко

Министр иностранных дел должен согласовывать с Президентом Украины кандидатуры на должности своих заместителей до внесения соответствующих представлений в правительство.

Об этом говорится в указе главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО, размещенном на официальном сайте Президента.

Указ устанавливает, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины, руководителя структурного подразделения Министерства иностранных дел Украины, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины предварительно согласовываются в установленном порядке с Президентом Украины.

Кроме того, материалы по согласованию кандидатур на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины подаются Президенту Украины министром иностранных дел Украины до внесения в Кабинет Министров Украины представлений о назначении соответствующих лиц на отмеченные должности.

Указ издан с целью совершенствования реализации внешней политики государства, улучшения координации в этой сфере и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Контроль за выполнением этого Указа возложен на главу Секретариата Президента Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.