Тимошенко настаивает на голосовании по кандидатуре Портнова

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на том, чтобы парламент рассмотрел кандидатуру народного депутата от БЮТ Андрея ПОРТНОВА на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции после заседания Кабинета министров, отвечая на вопрос УНИАН, о том, может ли БЮТ заменить кандидатуру предлагаемого претендента на эту должность.

«Мое представление есть, и я думаю, что его нужно просто поставить на голосование в Верховной Раде. Если представление не пройдет, мы будем думать, как выходить из этой ситуации», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что представление в Верховной Раде находится уже почти полтора месяца.

Как сообщал УНИАН, 19 мая назначенный правительством исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Андрей ПОРТНОВ обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой подобрать другую кандидатуру от БЮТ на должность председателя ФГИУ.

По словам А.ПОРТНОВА, такая просьба была вызвана ситуацией с его назначением на должность исполняющего обязанности председателя фонда.

Генеральная прокуратура Украины 19 мая возбудила уголовное дело в отношении назначенного правительством исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины А.ПОРТНОВА.

Генпрокуратура проверила законность действий А.ПОРТНОВА и выявила признаки превышения им властных полномочий, которые дестабилизировали работу ФГИУ. В связи с этим Генпрокуратура возбудила в отношении А.ПОРТНОВА уголовное дело по факту покушения на незаконную приватизацию по ч.1 ст. 233 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Секретариата Президента со ссылкой на информацию А.МЕДВЕДЬКО.

Народный депутат Украины Зиновий ШКУТЯК (фракция «Наша Украина – Народная самооборона») заявлял, что депутаты "Нашей Украины" поддержат любую кандидатуру на должность председателя Фонда госимущества, предложенную БЮТ, но только не кандидатуру А.ПОРТНОВА.