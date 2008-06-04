Тимошенко призналась, что регулярно ходит в Генпрокуратуру

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает преждевременными комментарии по делу об отравлении Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Генеральная прокуратура уже много лет ведет это дело. И я думаю, нам нужно дождаться выводов Генеральной прокуратуры и решений суда. Пока что, учитывая, что я абсолютно не ознакомлена с деталями следствия, которое проводит прокуратура, я не могу давать никаких комментариев», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства сообщила, что регулярно посещает Генеральную прокуратуру. «Я регулярно хожу и буду ходить на все приглашения Генеральной прокуратуры. Я заинтересована в том, чтобы Генеральная прокуратура установила истину», - резюмировала она.