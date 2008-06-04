Турчинов объяснил, в чем проблемы с бюджетом

Правительство, несмотря на то, что вопросы по приватизации “провисают”, намерено передать проект изменений в госбюджет-2008 в Верховную Раду на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

“Пока вопрос по приватизации “зависает”, потому что пока только в первом чтении принята программа приватизации. Мы планируем на следующей неделе внести (в Верховную Раду - УНИАН) изменения в бюджет, и вы понимаете, что это сложно сделать, не имея 9 млрд. грн. от приватизации”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Вместе с тем он отметил, что все же считает первоочередным вопросом принятие программы приватизации.

“Если изменения в бюджет мы будем вносить до решения вопроса по программе приватизации, это значит минус 9 млрд. грн. (в доходной части - УНИАН) надо сразу убирать”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство приступает к разработке изменений и дополнений к государственному бюджету на 2008 год и намерено увеличить его доходную часть на 20 млрд. грн.

По ее словам, на сегодняшний день, после того, как законодательно урегулирована доходная часть бюджета и возобновлен бюджетный баланс, правительство может приступать к разработке изменений и дополнений к государственному бюджету 2008 года.

Справка УНИАН. Вчера, 3 июня, Верховная Рада Украины в первом чтении утвердила Государственную программу приватизации на 2008-2012 годы. Госпрограммой определены новые стратегии и приоритеты, цели и условия приватизации государственного имущества.

В частности, предусматривается завершить в целом приватизацию как социально-экономический проект широкомасштабной реформы собственности.