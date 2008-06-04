Яценюк предложил Ющенко и Тимошенко план-2008

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК направил письмо-обращение к Президенту Украины, премьер-министру и руководителям депутатских фракций парламента с предложением совместной разработки Плана действий «Украина-2008».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя Верховной Рады Андрей ЖИГУЛИН.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, настоящий документ должен стать первоочередным до конца 2008-го года и безотлагательным для выполнения всеми ветвями власти в пределах их конституционных полномочий, отметил пресс-секретарь спикера, добавив, что впервые эту инициативу руководитель украинского парламента объявил во время Согласительного совета в понедельник. По словам А.ЯЦЕНЮКА главная цель предложенного им Плана действий - «.. отойти от политической ситуации, которая сегодня присутствует, и перейти исключительно в прагматичное русло».

В частности, в письме председателя Верховной Рады отмечается, что «политическое противостояние в верхних эшелонах власти вышло за пределы здоровой конкуренции и вызывает все большую обеспокоенность, поскольку пагубно отражается не только на политической, но и на экономической и социальной ситуации в стране». Все это, считает А.ЯЦЕНЮК, таит в себе опасность разбалансирования в системе государственного управления. Поэтому в своем обращении председатель Верховной Рады приглашает к разработке Плана действий «Украина 2008» все без исключения ветви власти.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, главными составляющими этого Плана должны стать: экономические реформы, преобразования в социальной сфере, реформирование судебной и системы правоохранительных органов, а также, что видится не менее важным из многих соображений, четкий план мероприятий, направленных на обеспечение надлежащей подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

«В то же время, по моему мнению, этот План действий, который придаст ему реальную перспективу воплощения в жизнь, должен быть лишенный контраверсионных мероприятий, разъединяющих и поляризующих общество, неоднозначно воспринимаются именно на этом историческом этапе развития и не способствуют налаживанию ситуации в государстве», - добавил руководитель украинского парламента.

Упомянутые мероприятия должны стать общей основой для принятия соответствующих решений Президентом Украины, правительством и Верховной Радой Украины. Утверждение такого Плана действий должно состояться украинским парламентом, решение которого является обязательным к выполнению.

«Глубоко убежден, что возможность всех ответственных политиков подняться выше разногласий и личных недоразумений во имя общей цели, должна объединить всех на примере реализации Плана действий «Украина-2008». Именно это позволит стране достойно выйти из сложной ситуации настоящего и станет определенным шагом в будущее», - подчеркнул председатель Верховной Рады.