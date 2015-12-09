Депутат назвал заявления Саакашвили частью информационной войны перед отчетом Кабмина

Об этом сообщили в пресс-службе Андрея Иванчука, члена партии "Народный фронт", председателя Комитета Рады по вопросам экономической политики.

Так, нардеп считает, что к российской пропагандистской машине, которая давно работает против Украины и украинской власти, присоединились местные популисты, которые своими действиями умышленно или бессознательно подыгрывают агрессору, расшатывая ситуацию в государстве.

"Заявления Михаила Саакашвили в мой адрес является клеветой и составляющей информационной войны. Его обвинение относительно моего отношения к «Укрспирту» являются абсурдными", - отметил Иванчук.

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Кроме того, депутат посоветовал Саакашвили ознакомиться с материальной частью. Так, руководитель «Укрспирта» Роман Иванюк связан с Игорем Мазепой, с которым они вместе работали в компании Concord Capital. А на эту должность его рекомендовал глава АП Борис Ложкин, о чем говорил в одном из своих интервью.

При этом политик считает, что безответственные действия Саакашвили наносят вред не только делу борьбы с коррупцией, но и лично президенту, который назначил его на должность.

Также член "Народного фронта" провел параллели с событиями 2005-2006 годов, когда распри Ющенко и Тимошенко погубили достижения Оранжевой революции. После этого, как известно, состоялся роковой реванш российских марионеток из Партии регионов. А президент стал тогда жертвой вымышленных обвинений.

"Складывается впечатление, что действия Саакашвили вызваны беспомощностью в проведении реформ в регионе, о чем уже говорят даже представители президентской команды", - говорится в сообщении пресс-службы Иванчука.

Напоследок нардеп обратился к Саакашвили с просьбой обнародовать факты, документы и подтверждение слов.