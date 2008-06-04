Ехануров встретится с Саакашвили
09:57, 04 июня 2008Политика
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Украинская делегация прибыла в Тбилиси
Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ прибыл с официальным визитом в Грузию.
Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЕХАНУРОВ планирует встретиться с министром обороны Грузии Давидом КЕЗЕРАШВИЛИ один на один, потом должны состояться переговоры делегаций оборонных ведомств Украины и Грузии.
Кроме того, Ю.ЕХАНУРОВ планирует встретиться с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, премьер-министром Владимиром ГУРГЕНИДЗЕ, министром иностранных дел Екатериной ТКЕШЕЛАШВИЛИ и секретарем Совета национальной безопасности Грузии Александром ЛОМАЙО.
5 июня украинская военная делегация посетит первую бригаду Вооруженных Сил Грузии в городе Гори.
Украинская делегация прибыла в Тбилиси из Баку.
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