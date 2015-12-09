ЕС отменит визы для Украины и Грузии в середине 2016 года - Die Welt

Как рассказали осведомленные дипломатические круги в Брюсселе, для обеих этих стран разрешение на въезд в страны ЕС без виз начнет действовать с середины 2016 года, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Die Welt.

По их информации, 15 декабря Еврокомиссия должна представить отчет, в котором будет положительно оценен ход выполнения Киевом и Тбилиси условий для отмены виз. Такая оценка ЕК станет предпосылкой для согласия стран-членов ЕС на отмену виз для граждан Грузии и Украины.

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Вместе с тем отмечается, что Киеву, по мнению Брюсселя, надо будет до весны 2016 улучшить работу в некоторых сферах, в частности, по борьбе с коррупцией.

Газета уточняет, что отмена визового режима для грузин и украинцев подразумевает разрешение на пребывание в Евросоюзе на протяжении трех месяцев в течение полугода. При этом работать в одной из стран ЕС будет запрещено.

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе выражают надежду, что доклад Еврокомиссии о выполнении Украиной плана действий по либерализации визового режима, который будет обнародован 15 декабря, будет последним.