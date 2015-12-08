В Евросоюзе надеются, что отчет ЕК по либерализации визового режима с Украиной 15 декабря будет последним
В Евросоюзе выражают надежду, что доклад Еврокомиссии о выполнении Украиной плана действий по либерализации визового режима, который будет обнародован 15 декабря, будет последним.
Об этом во вторник в Брюсселе в ходе заседания делегации Европейского парламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС сказал руководитель подразделения по вопросам Восточного партнерства Внешней Службы ЕС Дирк Шубель, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
Читайте такжеДепутаты Европарламента обратились к руководству ЕС с просьбой предоставить Украине безвизовый режим
"Мы надеемся, что это будет последний доклад. Я думаю, что есть хорошие шансы, что это будет последний доклад, но, если сравнивать с марафоном или с гонкой на стадионе, мы еще не сделали последнего круга, последние четыреста метров, которые необходимо преодолеть. Мы надеемся, что так будет", - считает Дирк Шубель.
Европейский дипломат напомнил, что Брюссель уже поздравил Украину с прогрессом, который был достигнут в этом процессе.
"Мы призываем продолжать прилагать усилия для выполнения рекомендаций, которые в основном касаются мер борьбы с коррупцией", - добавил Дирк Шубель.