В Евросоюзе надеются, что отчет ЕК по либерализации визового режима с Украиной 15 декабря будет последним

Об этом во вторник в Брюсселе в ходе заседания делегации Европейского парламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС сказал руководитель подразделения по вопросам Восточного партнерства Внешней Службы ЕС Дирк Шубель, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"Мы надеемся, что это будет последний доклад. Я думаю, что есть хорошие шансы, что это будет последний доклад, но, если сравнивать с марафоном или с гонкой на стадионе, мы еще не сделали последнего круга, последние четыреста метров, которые необходимо преодолеть. Мы надеемся, что так будет", - считает Дирк Шубель.

Европейский дипломат напомнил, что Брюссель уже поздравил Украину с прогрессом, который был достигнут в этом процессе.

"Мы призываем продолжать прилагать усилия для выполнения рекомендаций, которые в основном касаются мер борьбы с коррупцией", - добавил Дирк Шубель.