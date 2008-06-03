Черновецкий просит не ставить его рядом с Луценко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что принял решение отозвать свое заявление в прокуратуру по поводу инцидента с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я отзываю свое заявление в прокуратуру и полагаю, что никто не будет вправе привлекать его (Ю.ЛУЦЕНКО) к ответственности по обвинению, которое я когда-то выдвинул», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр подчеркнул, что принял это решение в связи с тем, что это его «давнишнее заявление с фактами о ЛУЦЕНКО сегодня приобретает политический характер». К этому он добавил, что сегодня же отзовет свое заявление.

«Я просто буду просить, чтобы меня с ним (Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН) рядом не ставили, потому что это по любому вызывает, по крайней мене у меня, нехорошие эмоции. Моими руками с ним ничего не произойдет. Это я обещаю», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2008 года после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ возникла драка.

24 января прокуратура Киева проинформировала, что по этому факту, “во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого происшествия по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.

26 мая Генеральная прокуратура переквалифицировала уголовное дело, которое было возбуждено в отношении Ю.ЛУЦЕНКО после инцидента с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января, с “нанесения легких телесных повреждений” в “должностное преступление”.