"Это ваш последний момент": Байден призвал украинцев не упустить возможность построить лучшее будущее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления в Верховной Раде Украины.

"Я всегда буду говорить об Украине", - заявил Байден.

Как отметил вице-президент США, он находится под большим впечатлением после общения с участниками Революции Достоинства.

Байден обратил внимание на слова раненного во время Майдана поэта, который сказал: "Люди, которые не протестуют против несправедливости, не имеют будущего".

По его словам, он будет вспоминать людей, настроенных творить будущее Украины, "готовых говорить о том, что они могут дать Украине, а не Украина им".

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Как сказал Байден, в своих разговорах в разных странах мира он хочет упоминать о демократической Конституции и органах власти, которые свободно избираются в Украине.

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"Я всегда буду говорить о вашем мужестве. Я всегда буду говорить о том, что от вас всех зависит... Что это есть ваш последний момент, ваше время, и, пожалуйста, ради нас, ради всех - не упустите это время, не упустите эту возможность, постройте лучшее будущее для народа Украины", - призвал Байден.