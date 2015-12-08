Рада разрешила раненым участникам Революции Достоинства бесплатно лечиться в "Феофании"

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 301 народный депутат из 373, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что в целях обеспечения надлежащим медицинским обслуживанием лиц, получивших ранения во время участия в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года (Революции Достоинства), Верховная Рада постановляет, что лица, получившие во время участия в Революции Достоинства ранения, увечья, контузии или иного повреждения здоровья и в дальнейшем были занесены Министерством здравоохранения Украины в перечень лиц, которые по результатам судебно-медицинской экспертизы получили во время участия в Революции Достоинства тяжкие и средней тяжести телесные повреждения, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание (лечение, диспансеризацию, медицинскую реабилитацию и т.д.) в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами, госпиталях ветеранов войны и военно-медицинских учреждениях здравоохранения (госпиталях).

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Как отмечается в пояснительной записке, во время массовых акций гражданского протеста с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года тысячи патриотов получили повреждения здоровья различной степени тяжести, из них - несколько сотен получили тяжкие и средней тяжести телесные повреждения.

По состоянию на ноябрь 2015 года Министерством здравоохранения Украины в перечень лиц, которые по результатам судебно-медицинской экспертизы получили тяжкие телесные повреждения во время участия в Революции Достоинства, внесены 144 тяжелораненых человека.

В то же время отмечается, что процесс формирования перечня лиц, которые по результатам судебно-медицинской экспертизы получили средней тяжести телесные повреждения во время участия в Революции Достоинства, только начался. По состоянию на ноябрь 2015 года в этот перечень внесены лишь 50 раненых.

"Из-за отсутствия возможности получения надлежащего медицинского обслуживания в течение года умерло трое тяжелораненых во время участия в Революции Достоинства.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.