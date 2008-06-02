Яценюку не нужны заместители, которые будут сбегать в Украинский дом

18:38, 02 июня 2008
Политика
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Тогда и начинать не надо...

Избрание заместителей председателя Верховной Рады Украины не уменьшит «политическую температуру» в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, отвечая на вопрос относительно неразрешенности проблемы с избранием первого заместителя и заместителя спикера.

«Если бы назначение заместителей повлияло на уменьшение политической температуры в стенах парламента, то это можно было бы сделать даже сегодня», – отметил председатель ВР.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК считает, что кое-кто из политиков «переоценивает роль и место этого вопроса». «Я вспоминаю времена, когда были назначены заместители, но с несколько другой целью – чтобы изменить политическую конструкцию, провести разного рода заседания в Украинском доме. Если кто-то ставит целью такие дела, тогда не надо начинать», - сказал он.

Также председатель ВР добавил, что избрание заместителей не решит ключевых проблем, в то же время отметив, что эти организационные вопросы необходимо решать.

А.ЯЦЕНЮК пошутил, что ему «выражен невероятный кредит доверия», поскольку уже восьмой месяц ВР не может назначить его заместителей.

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