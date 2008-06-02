Яценюк не хочет лишнюю неделю позориться на экранах

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о проведении дополнительной пленарной недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, возможность проведения такой пленарной недели сначала должна быть обсуждена в Регламентном комитете ВР.

При этом, по словам А.ЯЦЕНЮКА, во время дополнительной пленарной недели парламент должен сосредоточить свое внимание исключительно на рассмотрении реформистских законопроектов.

«Но по пальцам можно посчитать законопроекты, которые действительно носят содержательный, социально взвешенный и экономически сбалансированный характер», - сказал он.

При этом А.ЯЦЕНЮК добавил, что не стоит проводить еще одну пленарную неделю, если опять кто-то намерен прибегнуть к блокированию.

«Если опять возникнут политические вопросы и будет желание блокировать парламент, то я не вижу необходимости продолжения работы парламента еще на неделю. Еще одну неделю, простите, позориться на экранах телевидения – нет», - сказал Председатель ВР.