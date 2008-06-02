Яценюк поставил Турчинова на место

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заверяет, что парламент рассмотрит кадровые вопросы, как только они будут согласованы внутри коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что в соответствии с временным регламентом повестка дня парламента формируется Советом коалиции.

«За двумя подписями документ (речь идет о подписях председателей двух фракций коалиции – БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” – УНИАН) о кадровых вопросах – и ВР сразу их рассмотрит», - сказал он.

Такое заявление председателя ВР вызвало несогласие лидера фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО и первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА. Они обвинили спикера в том, что именно он отказывается вносить на рассмотрение ВР кадровые вопросы. А.ЯЦЕНЮК такие обвинения отверг, отметив, что он действует в соответствии с действующим законодательством. «Давайте председатель Верховной Рады будет вести заседание, а то вам тяжело будет и в парламенте, и Кабинете министров», - сказал председатель ВР, обращаясь к А.ТУРЧИНОВУ.

Как известно, фракция БЮТ требует сменить руководство Фонда государственного имущества Украины.