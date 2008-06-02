Ехануров отбыл с визитами в Азербайджан и Грузию

Сегодня, 2 июня, украинская военная делегация во главе с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ отбыла с визитами в Азербайджанскую Республику и Грузию.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Как предусматривается программой визита в Азербайджан, сегодня же в Баку состоится церемония официальной встречи Ю.ЕХАНУРОВА, его встреча с глазу на глаз с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Сафаром АБИЕВЫМ и переговоры в составе военных делегаций обеих стран.

В ходе переговоров стороны планируют определить практические механизмы реализации проектов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обменяться опытом реформирования и развития вооруженных сил Украины и Азербайджана.

Отдельной темой переговоров станут вопросы активизации военного сотрудничества в рамках ГУАМ.

В этот же день состоится встреча министра обороны Украины с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ.

На следующий день, 3 июня, представители украинской военной делегации планируют ознакомиться со структурой и объектами учебного центра Вооруженных сил Азербайджанской Республики и учебно-материальной базой и системой подготовки кадров в Военной академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Также запланированы встречи главы украинского оборонного ведомства с премьер-министром Азербайджанской Республики Артуром РАСИ ЗАДЕ и председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Оттаем АСАДОВЫМ.

Утром 4 июня, по завершении визита в Азербайджанскую Республику, украинская военная делегация во главе с министром обороны отправится с визитом в Грузию.