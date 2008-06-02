Партия регионов обязана всегда быть готовой к выборам - Рыбак

Партия регионов обязана всегда быть готовой к выборам, заявляет народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Владимир РЫБАК.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в субботу в Донецке на XVIII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов, он сказал: "Мы - партия парламентского типа и мы обязаны всегда быть готовы к выборам".

В.РЫБАК призвал однопартийцев "повысить активность и ответственность каждого члена партии за положение дел в партийных организациях".

Он подчеркнул, что одна из главных задач программы партии на 2008 год – "приблизить ее к людям, приблизить к избирательным участкам".

"Мы за внутриполитические реформы, за завершение формирования парламентско-президентской формы правления. И это четко все члены партии должны знать", - отметил В.РЫБАК.

"Во внешней политике мы говорим о Евросоюзе, мы говорим о скорейшем вступлении в Евросоюз, причем сохраняя сотрудничество с главным нашим стратегическим партнером – Россией и странами СНГ в рамках экономического пространства", - добавил он.

"Что касается внеблокового статуса Украины, русского языка как второго государственного языка – все эти вопросы сегодня четко сформулированы в программе партии", - заявил В.РЫБАК.