"УКРОП" проводит первый съезд депутатов местных советов

Как передает корреспондент УНИАН, на съезд приглашены 900 депутатов. Самая большая делегация - из Киевской и Волынской областей.

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Открылся съезд исполнением гимна. После этого делегатам продемонстрировали фильм с кадрами задержания лидера «УКРОПа» Геннадия Корбана и суда над ним. Затем с видеообращением к делегатам обратился лично Корбан.

На последних местных выборах 25 октября 2015 года в местные советы от партии было избрано 1740 депутатов, а с учетом сельских и поселковых советов "УКРОП" имеет более 2 тысяч депутатов. Представители партии избраны в 18 облсоветов.

Мэры от "УКРОПа" избраны в 7 городах - Днепропетровске, Ямполе, Глинянах, Кролевце, Барановке, Светловодске и Желтых Водах.