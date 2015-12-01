Защита Корбана заявляет, что имеет основания обратиться в суд первой инстанции для изменения меры пресечения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Алексей Шевчук сообщил журналистам после заседания Апелляционного суда Киева, который оставил без изменений постановление Печерского райсуда столицы о домашнем аресте Корбана до 31 декабря.

"Те доказательства, которые есть на сегодняшний день, дают нам основания - уже время прошло - обратиться в порядке статьи 201 УПК Украины об изменении меры пресечения. Прошел уже месяц, изменились обстоятельства, и я думаю, что в ближайшее время будем обращаться об изменении меры пресечения", - сказал Шевчук.

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Адвокат заявил, что нет никаких оснований говорить, что Корбан от чего-то уклоняется или какие-то обязательства не выполняет.

В свою очередь защитник Оксана Томчук пояснила, что в противном случае, если не будет принято решение об изменении меры пресечения, то перед 31 декабря прокуратура может обратиться с ходатайством о продлении домашнего ареста Корбана, если будет усматривать в этом основания.

В то же время, она отметила, что на данный момент необходимо решать вопрос здоровья Корбана. "Если сейчас у нас уже возбуждено производство Европейским судом по правам человека по пункту 39, возможно, мы будем именно через Европейский суд прорабатывать, требуя предоставить возможность для медицинского обследования и лечения нашего подзащитного", - сказала Томчук.