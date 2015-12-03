"Никто об этом не говорил публично": Томбинский рассказал, когда Украина начала пребывать под санкциями РФ

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский в ходе конференции, передает "112 Украина".

"Никто не думал, что реализация имплементации Соглашения (об ассоциации с ЕС - УНИАН ) пройдет в таких сверхсложных условиях и за такую цену агрессии и за цену санкций, которые Россия наложила на Украину. Эти санкции не пришли сегодня, они начинались со второй половины 2012 года. Никто об этом не говорил публично вплоть до 2013 года. В 2013 году начала появляться информация в публичном доступе о сокращении доступа к российскому рынку как давление на Украину. И никто не скрывал, что это было давление на Украину, чтобы она не подписывала соглашение с ЕС", - сказал он.

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Напомним, что первую, политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС подписал премьер-министр Арсений Яценюк 21 марта 2014 года. 27 июня президент Украины Петр Порошенко подписал экономическую часть, которая касается создания зоны свободной торговли, сотрудничества в сфере экономики, правосудия и внутренних дел. Через три месяца, в сентябре Европарламент и Верховная Рада ратифицировали Соглашение об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Украинский парламент отдал за ратификацию 355 голосов.