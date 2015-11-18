Парламент Греции ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом

13:48, 18 ноября 2015
Политика
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Парламент Греции ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

REUTERS

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

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"А вот и еще один шаг вперед: парламент Греции сегодня ратифицировал законопроект относительно Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, украинские и европейские должностные лица неоднократно обращались к греческим депутатам с просьбой ускорить ратификацию Соглашения об ассоциации.

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