Столтенберг назвал ситуацию на востоке Украины "хрупкой"

Сейчас ситуация на Донбассе все еще хрупкая и нестабильная.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

"Мы хотим выразить нашу поддержку мирному и дипломатическому решению этого кризиса", - отметил он.

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"Ситуация все еще хрупкая. Россия не полностью отвела войска, Украина не полностью контролирует собственную границу, а случаи нарушения режима прекращения огня увеличились", - отметил Столтенберг.

"Очень важно, чтобы минские соглашения были имплементированы полностью", - подчеркнул он.

"Мы также призываем Украину продолжить путь реформ. Это необходимо для демократии, стабильности и процветания", - подчеркнул генсек НАТО.