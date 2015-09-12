Россия заинтересована, чтобы ситуация на Донбассе дошла до "замороженного конфликта" - Кучма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве.

Кучма заявил, что "войной с Россией мы проблему Крыма и вообще целостности Украины не решим. Надо действительно искать все дипломатические каналы, все возможные экономические и политические средства для того, чтобы прекратилась бойня на Донбассе прежде всего".

"Вся ситуация идет к тому, чтобы это был замороженный конфликт. Ни войны, ни мира... И это в интересах прежде всего нашего соседа", - заявил Кучма.

Он напомнил, что когда Украина не контролирует на востоке страны 600 км своей границы, то последствия понятны.

Экс-президент заметил, что в Украине звучат предложения расширить "нормандский формат" по переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Он заявил, что есть заинтересованность, чтобы "в переговорах участвовали в первую очередь все страны, подписавшие Будапештский меморандум - и США, и Великобритания. Еще было бы хорошо, чтобы участие приняла и Китайская Народная Республика ...".

"Мы должны бить в набат и не дать возможности спустить на тормозах все, что происходит на территории Украины, а такое желание, как мы видим, есть, и звучат голоса со стороны тех, кто имеет непосредственное отношение к "нормандской четверки", и нас это волнует, поэтому мы надеемся на лучшее", - подчеркнул Кучма.