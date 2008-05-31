Ющенко дал орден Зленко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чрезвычайного и Полномочного Посла, министра иностранных дел Украины в 1990-1994 и 2000-2003 годах Анатолия ЗЛЕНКО.

Текст Указа от 30 мая обнародован сегодня на официальном сайте главы государства.

В документе отмечается, что А.ЗЛЕНКО награжден “за значительный личный вклад в становление и развитие украинской дипломатической службы, подъем авторитета Украины на международной арене”.

Справка УНИАН. 2 июня А.ЗЛЕНКО будет отмечать 70-летие.