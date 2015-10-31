В Днепропетровске собирают митинг из-за обысков УКРОПа и задержания Корбана
Сегодня УКРОП проведет митинг возле Днепрпетровской ОГА из-за ситуации с обысками членов партии и задержанием Корбана.
Об этом Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.
Он обратился к членов партии, депутатов, избирателям, демобилизованным солдатам, волонтерам и добровольцам.
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"Всем, кто хочет жить в новой стране. Всем, кто нам поверил и поверил в справедливость. Готовимся дать последний бой реваншистам и коллаборантам. Мерзавцам, пришедшим во власть на людской крови и надеждах", - говорится в сообщении Филатова.
Он подчеркнул, что митинг, который собирает УКРОП, состоится сегодня в 18:00 возле Днепропетровской ОГА.
"Нам есть о чем поговорить. И что сказать врагам", - подытожил политик.
Партия обьявляет всеобщую мобилизацию.Я обращаюсь к членам нашей партии. Нашим депутатам. Избирателям. Демобилизованны...Posted by Borys Filatov on 31 октября 2015 г.