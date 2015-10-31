В Днепропетровске собирают митинг из-за обысков УКРОПа и задержания Корбана

Об этом Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.

Он обратился к членов партии, депутатов, избирателям, демобилизованным солдатам, волонтерам и добровольцам.

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"Всем, кто хочет жить в новой стране. Всем, кто нам поверил и поверил в справедливость. Готовимся дать последний бой реваншистам и коллаборантам. Мерзавцам, пришедшим во власть на людской крови и надеждах", - говорится в сообщении Филатова.

Он подчеркнул, что митинг, который собирает УКРОП, состоится сегодня в 18:00 возле Днепропетровской ОГА.

"Нам есть о чем поговорить. И что сказать врагам", - подытожил политик.