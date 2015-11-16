Дело Корбана: суд перенес заседание относительно домашнего ареста похищенного силовиками Олега Мартынова

Об этом сообщает пресс-служба "Укропа" на своей странице в Фейсбук.

Заседание Апелляционного суда Киева перенесли на 1 декабря.

Как сообщает пресс-служба, Олег Мартынов – доброволец, командир разведгруппы, был ранен в Иловайске.

"О задержании Олега и место его пребывания не сообщили ни адвокатам, ни родственникам. Держали в тайной квартире, выбивали показания против Геннадия Корбана и Андрея Денисенко в сфабрикованных уголовных процессах", - утверждается в сообщении.

По версии правоохранителей, в это время Олег Мартынов находился под «домашним арестом» – именно такую санкцию избрал ему Печерский суд.

Адвокаты смогли найти его сегодня в Апелляционном суде Киева в сопровождении прокурора и бойцов спецподразделения СБУ «Альфа».

По словам Мартынова, его задержали в Херсоне.

"Перед этим, 3 ноября, мне пришла повестка на вызов в прокуратуру на 2 ноября. Я им позвонил, сказал, что на месте, не прячусь. Я действительно не скрывался. 3 ноября, в 16.00, я вышел покурить. Семеро человек в штатском и в масках сбили меня с ног, связали руки, посадили в микроавтобус. Привезли в Херсонское СБУ. Оттуда – в СБУ в Николаеве, где приковали к батарее. Начальник Николаевского СБУ угрожал. Мне стало плохо, врачи сделали инъекцию, сбивали давление. После Николаева отвезли в Умань, а затем в Киев. Микроавтобус имел донецкие номера. Операцией руководили донецкие «альфовцы» – «Шайтанбат» (группа генерала Шайтанова)", - рассказал Мартынов.

Он также сообщил, что его 10 дней держали на квартире.

"Дважды вывозили в прокуратуру с мешком на голове. Кормили раз в сутки. Угрожали. Говорили, что если не дам показания, они меня пустят по другому сценарию", - говорит Мартынов.

По словам Мартынова, "прокурор все десять дней постоянно сидел в квартире".

"Вопросы, которые мне задавали: «была ли контрабанда?», «А знаешь ли ты, кого похищали за командой Корбана?». Они говорили, что Корбана должны были арестовать 15 октября, но в последний момент отменили операцию, видимо, по прямому указанию из Администрации президента за то, что в то время шла предвыборная кампания»", - рассказал Мартынов.