Министерство юстиции инициировало отмену Хозяйственного кодекса

Что в свою очередь станет началом реформы частного права и создаст благоприятный бизнес-климат для привлечения иностранных инвестиций. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

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«Мы считаем, что сейчас, когда нам необходимо провести дерегуляцию и привлечь иностранные инвестиции, создать понятные для всего мира условия ведения бизнеса, нам необходимо это сделать», - сказал Петухов.

По его словам, Хозяйственный кодекс, принятый в 2003 году, вобрал в себя множество устаревших советских норм. Принятие данного документа привело к несогласованности в законодательстве, поскольку во многих аспектах документ пересекается с Гражданским кодексом, который базируется на европейских нормах. Также чиновник отметил, что в других странах нет документов, которые бы по содержанию отвечали украинскому Хозяйственному кодексу. По словам замминистра, Министерство юстиции сформирует рабочую группу для разработки концепции реформы частного права. После публичного обсуждения концепции реформы будут разработаны конкретные нормы, которые нужно будет принять в связи с отменой Хозяйственного кодекса.

«Мы готовы обговаривать любые вопросы сохранения, переноса отдельных институтов регулирования, которые есть в Хозяйственном кодексе, но мы считаем, что не может быть сохранен Хозяйственный кодекс как отдельный документ, потому как нет отдельного конкретного предмета регулирования», - сказал замминистра. Данная реформа включает не только отмену Хозяйственного кодекса, но и пересмотр норм Гражданского кодекса, добавил чиновник.

По словам представительницы неправительственной организации EasyBusiness Алины Свидерской, данная инициатива возникла после обращений международных компаний, которые хотят инвестировать в Украину, но им мешает правовая неопределенность и дублирование норм законодательства в сфере хозяйственной деятельности. «Даже когда проблема доходит до суда, то и суды играют этими дублирующими нормами, и выходит, что у нас нет правовой определенности», - заявила Свидерская. Она пояснила, что речь идет не о полной отмене всех норм кодекса, поскольку полезные работающие нормы будут перенесены в другие законодательные акты. Также Свидерская добавила, что отмена хозяйственного кодекса не ведет к отмене хозяйственных судов. «Мы говорим лишь об унификации норм, которые регулируют бизнес-отношения», - добавила она.

Представитель офиса эффективной регуляции при Министерстве экономического развитии Александр Бевз сообщил, что отмена Хозяйственного кодекса улучшит регуляторное поле в Украине. «Мы считаем, что та часть кодекса, которая регулирует отдельные сферы бизнеса, в частности строительство, внешнеэкономическую деятельность, те нормы, которые есть в специальной части – не отвечают потребностям регулирования и вообще не являются регулирующими», - пояснил он.

Управляющий партнер юридической фирмы «Авеллум Партнерс» Николай Стеценко сообщил, что иностранные инвесторы ожидают от Украины максимальной прозрачности, понятности и предсказуемости трактовки законодательных норм. «Те формы, которые сегодня существуют в Хозяйственном кодексе, являются рудиментом советской системы, они были зафиксированы в этом кодексе, чтобы отобразить то, как развивалось корпоративное законодательство в начале 90-х годов», - добавил эксперт. По его мнению, в Украине пора отменить эти нормы и перейти к тем, которые действуют в западных странах, и которых ожидают инвесторы. Также необходимо отшлифовать нормы Гражданского кодекса, отдельных законов, в том числе об акционерных обществах, и принять закон об обществах с ограниченной ответственностью, добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Павел Петренко в декабре 2014 года заявлял, что система хозяйственных судов в Украине должна быть ликвидирована, а вслед за этим – отменены Хозяйственный процессуальный и Хозяйственный кодексы. Правительство утвердило и передало в Венецианскую комиссию соответствующий законопроект.

Хозяйственный кодекс Украины был принят в 2003 году и вступил в силу в 2004. Документ устанавливает правовые нормы хозяйственной деятельности, которая основывается на разнообразии хозяйственных субъектов различных форм собственности.