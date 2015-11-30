Санкции для РФ: Порошенко в Париже договаривается с лидерами пяти стран
12:59, 30 ноября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко на полях климатической конференции в Париже провел короткие встречи с лидерами Греции, Италии, Словакии, Нидерландов, Австрии и обсудил с ними санкции против России.
Порошенко обсудил санкции против РФ с главами пяти стран / УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Президент провел короткие встречи с лидерами Греции, Италии, Словакии, Нидерландов, Австрии. Говорили о санкциях», - написал он.
Как сообщал УНИАН, почти 150 мировых лидеров начинают 30 ноября в Париже дискуссии, направленные на достижение долгосрочных договоренностей для борьбы с глобальным потеплением.
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Конференция ООН по вопросам климата будет работать до 11 декабря.
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