Санкции для РФ: Порошенко в Париже договаривается с лидерами пяти стран

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент провел короткие встречи с лидерами Греции, Италии, Словакии, Нидерландов, Австрии. Говорили о санкциях», - написал он.

Как сообщал УНИАН, почти 150 мировых лидеров начинают 30 ноября в Париже дискуссии, направленные на достижение долгосрочных договоренностей для борьбы с глобальным потеплением.

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Конференция ООН по вопросам климата будет работать до 11 декабря.