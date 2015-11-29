Явка избирателей в Мариуполе составляет 34,6%, в Красноармейске - 34,58 % - данные ЦИК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, в Мариуполе уже проголосовали 114 тыс. 519 избирателей, в Красноармейске - 20 тыс. 370 избирателей.

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Напомним, по данным активистов ОПОРЫ, в Мариуполе явка составила 29,24%, в Красноармейске 30,23%, и ниже всеукраинской во время первого тура голосования 25 октября (36,2%), однако выше показателя повторного голосования 15 ноября (26,28%).

Как известно, сегодня проходит последнее голосование в рамках избирательного процесса очередных выборов депутатов Красноармейского городского совета, Красноармейского городского головы и депутатов Мариупольского городского совета, Мариупольского городского головы.

Все 250 избирательных участков в двух городах Донетчины (213 – в Мариуполе и 37 – в Красноармейске) открыты и работают в штатном режиме.