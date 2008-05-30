После отставки Балога будет разводить коров - и горя знать не будет

Глава Секретариата Президента Украины в интервью журналу Корреспондент отметил, что на Банковой "уже два года не готовят никаких сценариев", а также прокомментировал возможность своей отставки.

"Это опять какие-то фантазии в стиле 50-х годов", - сказал Балога, комментируя громкие заявления главы МВД Юрия Луценко о планах Секретариата. Самому министру он посоветовал "пожалеть Юлию Владимировну".

"Я сильно удивляюсь, что весна так зацепила душевное состояние Юрия Луценко", - делится впечатлениями от последних заявлений главы МВД Балога.

Кроме того, он заявил, что НУ-НС, как политическая сила, никогда не требовала его увольнения. "Хотя отдельные депутаты действительно очень этого хотят, полагая, что все их проблемы от Балоги. Это очень удобная легенда. На придуманного врага можно повесить ответственность за свои промахи", - отмечает глава Секретариата Виктора Ющенко.

Балога уверен, что проблемы не в нем, а внутри НУ-НС. Он не боится отставки, и подчеркивает, что соответствующее решение может приниматься только Ющенко.

"Если он решит, что на Банковой нужен другой человек, я выполню его решение. Чем заняться дальше, тоже знаю: буду разводить на Закарпатье коровок, пить парное молоко, дышать свежим воздухом и горя знать не буду", - делится планами глава Секретариата.