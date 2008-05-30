Тимошенко нашла для Зинченко работу в Кабмине

Кабинет министров Украины назначил Александра ЗИНЧЕНКО руководителем группы научных консультантов и референтов премьер-министра.

Соответствующее распоряжение правительства от 28 мая № 743-р, обнародовано на сайте Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, А.ЗИНЧЕНКО был включен в первую пятерку списка БЮТ на внеочередных выборах в Киевсовет 25 мая 2008 года.

С октября 2006 по апрель 2008 года он был советником Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

С января 2005 года занимал должность Государственного секретаря Украины, 3 сентября 2005 подал в отставку с этой должности. В тот же день его отставка была принята Президентом В.ЮЩЕНКО.

Перед своей отставкой А.ЗИНЧЕНКО обвинил окружение Президента, в частности, тогдашних секретаря СНБОУ Петра ПОРОШЕНКО, первого помощника Президента Украины Александра ТРЕТЬЯКОВА и лидера фракции “Наша Украина” Николая МАРТЫНЕНКО в коррупционных действиях.