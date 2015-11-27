Российские сухопутные войска принимают участие в боях на территории Сирии - разведка

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, 25-26 ноября самолеты воздушно-космических сил РФ нанесли 35 ракетно-бомбовых ударов по позициям сирийской оппозиции в провинции Алеппо в 10 километрах от границы с Турцией.

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"В период 24-26 ноября непосредственное участие в боевых действиях на стороне режима Асада принимали сухопутные подразделения межвидовой группировки ВС РФ в Сирии", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что российская пехота при поддержке танков Т-90 и самолетов Су-25М впервые штурмовала позиции противников Асада в Сирии. В результате пятичасового боя сухопутные войска РФ заняли стратегическую высоту, расположенную между провинциями Идлиб и Латакия.