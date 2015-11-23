РФ впервые применила танки Т-90 и пехоту в Сирии – СМИ

Российская пехота при поддержке танков Т-90 и самолетов Су-25М впервые штурмовала позиции противников Асада в Сирии. В результате пятичасового боя сухопутные войска из РФ заняли стратегическую высоту, расположенную между провинциями Идлиб и Латакия.

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Об этом сообщает кувейтская газета "Аль-Раи" со ссылкой на высокопоставленный сирийский источник.

"В операции применялись артиллериб калибра 130 мм в комплексе с авиабомбардировками. Эти маневры стали предварительным тестом для солдат на предмет их готовности к последующим боям против террористов в Сирии. По словам российских военных, сирийская армия обеспечивала только логистические вопросы, не принимая непосредственного участия в бое", - рассказал собеседник издания .

Кроме того, источник заявил, что среди российских военных, в отличие от противника, потерь нет.

Как сообщалось ранее, сирийская армия и союзники, при поддержке российских бомбардировок, установили контроль над двумя городами на западе Сирии после тяжелых боев с боевиками "Исламского государства".

Отметим, в начале военной операции в Сирии РФ отвергала возможность введения пехоты, подчеркивая, что также как антиигиловская коалиция во главе с США, будет использовать только авиацию.