Яценюк предупреждает: формируется новая каста олигархов

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что снятие моратория на продажу земли должно сопровождаться целым рядом ограничений.

Выступая сегодня на совещании с представителями органов местного самоуправления Одесской области, А.ЯЦЕНЮК отметил, что соответствующие ограничения должны быть закреплены на законодательном уровне, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Я считаю, что тот, кто будет владеть землей, тот будет владеть и государством. И я вынужден согласиться, что земля сегодня в Украине является не только экономической категорией, земля – предмет влияния на судьбу Украинского государства», - сказал он.

Поэтому, по словам А.ЯЦЕНЮКА, во-первых, должна быть введена норма о запрете нерезидентам владеть землей сельскохозяйственного назначения.

Во-вторых, сказал председатель Верховной Рады Украины, государство должно быть агентом и не допускать возможности спекуляций на земельном рынке. В-третьих, земля должна иметь целевое назначение. «При использовании земли по нецелевому назначению государство должно иметь право соответствующим образом лишать владельца его земельного участка», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что, несмотря на мораторий, «идет скупка земли». «Через судебные решения нотариусов формируется новая каста украинских олигархов. Мы снимем мораторий, а продавать ничего. Поэтому четкое законодательное ограничение прав собственности на землю - это то, на чем я обязательно буду настаивать в парламенте», - сказал он.