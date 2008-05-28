Яценюк предупреждает: формируется новая каста олигархов
"Кто владеет землей, тот владеет страной"
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что снятие моратория на продажу земли должно сопровождаться целым рядом ограничений.
Выступая сегодня на совещании с представителями органов местного самоуправления Одесской области, А.ЯЦЕНЮК отметил, что соответствующие ограничения должны быть закреплены на законодательном уровне, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
«Я считаю, что тот, кто будет владеть землей, тот будет владеть и государством. И я вынужден согласиться, что земля сегодня в Украине является не только экономической категорией, земля – предмет влияния на судьбу Украинского государства», - сказал он.
Поэтому, по словам А.ЯЦЕНЮКА, во-первых, должна быть введена норма о запрете нерезидентам владеть землей сельскохозяйственного назначения.
Во-вторых, сказал председатель Верховной Рады Украины, государство должно быть агентом и не допускать возможности спекуляций на земельном рынке. В-третьих, земля должна иметь целевое назначение. «При использовании земли по нецелевому назначению государство должно иметь право соответствующим образом лишать владельца его земельного участка», - подчеркнул он.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что, несмотря на мораторий, «идет скупка земли». «Через судебные решения нотариусов формируется новая каста украинских олигархов. Мы снимем мораторий, а продавать ничего. Поэтому четкое законодательное ограничение прав собственности на землю - это то, на чем я обязательно буду настаивать в парламенте», - сказал он.