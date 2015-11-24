В ОБСЕ приветствовали принятие Радой закона о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ

Соответствующее заявление Миятович распространено во вторник ОБСЕ, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Этот долгожданный закон является важным шагом вперед в продвижении свободы СМИ и плюрализма в стране", - заявила она, отмечая широкую поддержку закона со стороны журналистского сообщества и гражданского общества в Украине.

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По убеждению Миятович, этот закон поможет развиваться местным печатных СМИ в Украине. "Его реализация позволит создать конкурентную среду для СМИ, обеспечит независимость редакционной политики и менеджмента от вмешательства со стороны публичных властей", - подчеркнула представитель ОБСЕ.

Как известно, 24 ноября, Верховная Рада приняла закон "О реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ", который вступит в силу с 1 января 2016 года.